به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شرایط ویژه جنگ تحمیلی حاکم بر کشور، مریم ملکی صادقی فرماندار شهرستان سلسله روز چهارشنبه با حضور در صنوف مختلف مرغ و گوشت و فروشگاه های زنجیره ای از نزدیک بر روند توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نظارت کرد.

فرماندار شهرستان سلسله در حاشیه این بازدید گفت: بازدیدهای میدانی با هدف اطمینان از دسترسی مردم به مایحتاج ضروری از جمله مرغ، گوشت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی انجام شد.

ملکی صادقی ادامه داد: در جریان این بازدیدها مشخص شد که این کالاها به وفور در بازار موجود بوده و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلام اساسی وجود ندارد.

وی تأکید کرد که با هرگونه گرانفروشی و تخلف صنفی به‌شدت برخورد خواهد شد و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی با تمام توان بر بازار نظارت دارند تا حقوق شهروندان در این شرایط حساس حفظ شود.

فرماندار سلسله از عموم شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ (سامانه رسیدگی به شکایات مردمی) گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.