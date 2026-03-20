به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن بهار طبیعت و لحظات نورانی تحویل سال ۱۴۰۵ خورشیدی، ویژهبرنامه معنوی و باشکوهی تحت عنوان «مهمانی لالهها» در شهر کرمانشاه تدارک دیده شده است تا مردم ولایتمدار این دیار، سال جدید را در جوار مزار مطهر شهدا آغاز کنند.
این مراسم معنوی با محوریت و شعار محکومیت جنایات ددمنشانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی برنامهریزی شده است. همچنین بخش مهمی از این اجتماع باشکوه، به تجدید بیعت کرمانشاهیان با علمدار سوم انقلاب، حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (دامة برکاته) اختصاص دارد تا شرکتکنندگان ضمن پاسداشت خون شهدا، بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی تأکید کنند.
بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، این مراسم روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد. میعادگاه برگزاری این ویژهبرنامه، «گلزار شهدای کرمانشاه» است و در طول مراسم، برنامههای معنوی ویژهای متناسب با لحظات تحویل سال به اجرا درخواهد آمد.
برگزارکنندگان این مراسم شامل نهادهایی همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه و سایر مجموعههای فرهنگی هستند.
در اطلاعیه برگزاری این مراسم، از عموم مردم مؤمن و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور در این محفل معنوی دعوت به عمل آمده است. همچنین به منظور رفاه حال شرکتکنندگان در طول اجرای برنامهها، از شهروندان خواسته شده است تا حتماً «زیرانداز» همراه خود داشته باشند.
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