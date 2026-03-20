تصویب ۱۵ رشته جدید و بازطراحی شده در شاخه کاردانش

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش اعلام کرد : با عنایت به برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مصوبه ۱۵ رشته جدید و بازطراحی شده، همچنین تمدید اعتبار یک‌ساله سه رشته موجود در شاخه کاردانش از سوی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش جهت اجرا به معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با هدف به‌روزرسانی محتوای آموزشی در شاخه کاردانش و انطباق با نیازهای روز بازار کار ابلاغ شد.

بر همین اساس، به استناد مصوبات بند ۱ جلسه ۹۲۶ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ و جلسه ۶۷۷ به تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به آیین‌نامه تشکیل کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش، عناوین رشته‌های شاخه کاردانش با کدهای مربوطه برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ابلاغ شد.

این مصوبات در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ و ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ در جلسات ۲۲۲ و ۲۲۳ (مجازی) کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش تصویب شده‌اند.

رشته‌های جدید و بازطراحی شده

۱. معدن (۰۷۲۴۱۰)

۲. صنایع غذایی– فرآوری غلات (۰۷۲۱۱۰)

۳. نمایش– چهره‌پردازی (۰۲۱۵۶۳)

۴. چاپ– بسته‌بندی (۰۲۱۱۵۲)

۵. چاپ– تبلیغات (۰۲۱۱۵۳)

۶. چاپ– نشر (۰۲۱۱۵۴)

۷. مکانیک موتور دریایی (۰۷۱۶۱۳)

۸. صنایع دستی– هنرهای فلزی (۰۲۱۴۴۰)

۹. راهنمای جرثقیل (۰۷۱۶۴۵)

۱۰. ایمنی و آتش‌نشانی (۱۰۳۲۱۰)

۱۱. خط و سازه‌های فنی راه‌آهن (۰۷۱۶۴۴)

۱۲. تعمیرات ناوگان ریلی (۰۷۱۶۴۳)

۱۳. صنایع چوب و مبلمان (۰۷۲۲۲۰)

۱۴. صنایع چرم- تولید کفش (۰۷۲۳۲۱)

۱۵. صنایع چرم- تولید صنعتی کفش (۰۷۲۳۲۲)

رشته‌های با تمدید اعتبار یک‌ساله

۱. مکاترونیک (۰۷۱۹۱۰)

۲. مکاترونیک– اتوماسیون صنعتی (۰۷۱۹۱۱)

۳. خدمات پس از فروش خودروهای سبک (۰۷۱۶۱۴)

گفتنی است ؛ این مصوبات با هدف افزایش تنوع رشته‌ها، توسعه فرصت‌های شغلی و همسویی با نیازهای اقتصادی کشور اتخاذ شده است و از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در مراکز آموزشی سراسر کشور اجرایی خواهند شد.