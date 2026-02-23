تصویب و اجرای ۲۲ رشته جدید در شاخه کاردانش از سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقابابایی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در تشریح این اقدام تحول‌آفرین در حوزه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: در ادامه مسیر بازطراحی آموزش‌های مهارتی، ۲۲ رشته جدید در شاخه کاردانش تصویب گردید. این رشته‌ها مصوب جلسات ۲۲۰ و ۲۲۱ کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش است که در چارچوب مصوبه جلسه ۶۷۷ شورای‌عالی آموزش و پرورش و مستند به آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی این شاخه به تصویب رسیده و از سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ اجرایی خواهد شد.

گام برداشتن در مسیر اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با بیان اینکه این اقدام را باید در امتداد الزامات اسناد بالادستی تحلیل کرد و نه صرفاً به‌عنوان یک توسعه ساختاری، گفت: نخست، در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به‌ویژه در ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، بر توسعه شایستگی‌های پایه و تخصصی، تقویت مهارت‌آموزی و آماده‌سازی هنرجویان برای ورود آگاهانه، توانمند و مسئولانه به عرصه کار و تولید تأکید شده است. تصویب این رشته‌ها ناظر به همین مأموریت بنیادین است.

وی افزود: دوم، مطابق با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری دامت برکاته، بر گسترش و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تقویت ارتباط آموزش با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار تصریح شده است. بازطراحی رشته‌های کاردانش دقیقاً در راستای تقویت همین پیوند ساختاری میان آموزش و اقتصاد ملی صورت گرفته است.

آقابابایی تصریح کرد: سوم، در چارچوب احکام مندرج در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه مهارت‌آموزی، ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و آینده پژوهشی تأکید شده است.

نگاه متوازن به نیازهای صنعتی و توسعه اقتصاد فرهنگی

وی با اشاره به اهمیت مشاغل خلاق خاطرنشان کرد: در کنار نیازهای صنعتی، توجه به حوزه فرهنگ، هنر و صنایع خلاق نیز از منظر اقتصاد فرهنگی و توسعه صنایع خلاق، یک ضرورت راهبردی است. تصویب رشته‌هایی در حوزه سینما، نقاشی،گرافیک، هنرهای نمایشی، عکاسی، موسیقی و نوازندگی، نشان‌دهنده نگاه متوازن به سرمایه انسانی در دو عرصه صنعت و فرهنگ است؛ رویکردی که همسو با سیاست‌های کلان توسعه اقتصاد فرهنگی و حمایت از مشاغل خلاق تعریف شده است.

طراحی شایستگی‌محور مبتنی بر نیاز بازار کار و ظرفیت استان‌ها

آقابابایی در خصوص جزئیات فنی این تغییرات توضیح داد: از منظر فنی برنامه‌ریزی درسی، این رشته‌ها با رویکرد «شایستگی‌محور»، مبتنی بر استانداردهای حرفه آموزی، تحلیل نیاز بازار کار، و قابلیت اجرا در سطح استان‌ها طراحی یا بازنگری شده‌اند.

وی افزود: در این فرآیند، تلاش شده است تا «هم‌پوشانی‌های برنامه های درسی حذف یا کاهش یابد» ، «رشته‌ها ، متناسب با آمایش سرزمینی و آینده پژوهی بازطراحی شوند» و «ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های نسبی دستگاه های متولی حرفه و استاندارد مورد توجه قرار گیرد».

بازطراحی و تصویب رشته‌ها، آغاز یک فرآیند کیفی است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با تأکید بر اینکه این بازطراحی و تصویب رشته های جدید، پایان کار نیست بلکه آغاز یک فرآیند کیفی است، مأموریت‌های آتی دفتر خود را این‌گونه برشمرد: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، مسئولیت دارد برنامه‌های درسی مبتنی بر شایستگی را تدوین و نهایی کند، بسته‌های یادگیری و منابع آموزشی استاندارد را تولید نماید و زمینه توانمندسازی نیروی انسانی برای اجرای مطلوب این رشته‌ها را فراهم آورد.

وی تأکید کرد: ما بر این باوریم که توسعه آموزش‌های مهارتی، یک الزام راهبردی برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای اشتغال‌پذیری جوانان، و تقویت بنیان‌های تولید ملی است. مدرسه مهارتی باید به کانون تربیت نیروی کار ماهر، خلاق و کارآفرین تبدیل شود. امیدواریم با همراهی مدیران کل استان‌ها، هنرستان‌ها، بخش‌های صنعتی و فرهنگی، و سایر دستگاه‌های همکار،اجرای این رشته‌ها به الگویی موفق در هم‌راستاسازی آموزش و اشتغال تبدیل شود.

آقابابایی در پایان، گفت: از همه اعضای کمیته‌های تخصصی، کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی درسی و همکاران پرتلاش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که در این مسیر نقش‌آفرین بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. ان‌شاءالله این گام، مقدمه‌ای برای تحولی عمیق‌تر در نظام آموزش‌های مهارتی کشور باشد.

گفتنی است؛ رشته‌های مصوب در حوزه منابع طبیعی، فرهنگ، هنر و رسانه ۱۴ رشته هستند که شامل محیط‌بانی، سینما _ کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویسی، سینما ـ تدوین و فیلمبرداری، گرافیک ـ نشر و مطبوعات، گرافیک ـ تبلیغات، گرافیک ـ بسته‌بندی، عکاسی، نقاشی، نقاشی ـ نگارگری، نمایش ـ بازیگری و کارگردانی، نمایش ـ دستیاری صحنه، نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز کلاسیک و نوازندگی ساز کلاسیک ـ آهنگسازی است.

همچنین رشته‌های مصوب در حوزه صنعت ۸ رشته هستند که شامل الکترونیک ـ ابزار دقیق، الکتروتکنیک ـ نصب و تعمیر آسانسور، صنایع فلزی ـ صافکاری خودرو، صنایع شیمیایی ـ آبکاری فلزات، شبکه و نرم‌افزار رایانه ـ تجهیزات فناوری، صنایع چوب و مبلمان ـ دکوراسیون، مکانیک خودرو ـ موتورهای دیزلی و صنایع شیمیایی ـ پلاستیک کار است.