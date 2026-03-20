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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

عملیات تخلیه و بارگیری کالاها در بندر کاسپین عادی است

عملیات تخلیه و بارگیری کالاها در بندر کاسپین عادی است

رئیس اتاق گیلان درتشریح آخرین وضعیت بندر کاسپین و گمرک انزلی در پی حملات متجاوزان صهیونیستی – آمریکایی به بندر انزلی، از استمرار در خدمات‌رسانی شبانه‌روزی گمرکات اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان نظری معافی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان، اعلام کرد: با وجود حملات بزدلانه دشمن و برخی خسارت‌ها، شاهد استمرار در خدمات‌رسانی شبانه‌روزی گمرکات اجرایی و تسهیل در واردات کالاهای اساسی و ضروری به کشورمان هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان افزود: تداوم روند صادرات و ترانزیت همچنان در دستور کار گمرکات استان گیلان قرار دارد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، نظری اظهار کرد: گمرک در بندر کاسپین همچنان به کار خود ادامه داده و تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در حال انجام است و کاملا روان و عادی است.

کد مطلب 6779511
سمیه رسولی

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