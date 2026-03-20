نظام سلامت ایران در برابر حملات صهیونی مقاوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت در گفتگو با شبکه CGTN چین گفت: نظام سلامت ایران با تجربه و مقاوم است و در برابر حملات دشمنان آمریکایی صهیونی، مقاومت می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مساله اصلی در میناب پس از جنایات رخ داده در بمباران مدرسه و شهادت بیش از 160 دانش آموز و معلم، پیگیری خانواده های آنهاست. همکاران ما برای ارائه خدمات سلامت روان در میناب حضور دارند.

جعفریان اذعان کرد: ظرفیت های بیمارستانها و مراکز درمانی کشور برای رسیدگی به مجروحان جنگی، مناسب است.

وی خاطر نشان کرد: کادر سلامت که به دلیل مسائل خانوادگی مجبور به نقل مکان به شهر دیگری شدند، می‌توانند در شهر محل اقامت شان، خدمت رسانی کنند.