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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

بدرقه پیکرهای مطهر شهدای ناوچه دنا در ساری

بدرقه پیکرهای مطهر شهدای ناوچه دنا در ساری

ساری - مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید ناوچه دنا پس از برگزاری نماز جمعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور در ساری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر سه شهید ناوچه دنا پس از برگزاری نماز جمعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور ساری آغاز شد.

پیکر مطهر شهید محمود صادقی پس از برگزاری نماز جمعه از میدان شهدا به سمت گلزار شهدای ملامجدالدین ساری تشییع و در قطعه شهدا آرام می‌گیرد.

پیکر مطهر دو شهید دیگر، شهید صالحی و شهید قلی‌پور، پس از تشییع در ساری به شهرهای نکا و محمودآباد منتقل خواهند شد تا مراسم وداع و تشییع در این شهرها نیز برگزار شود.

شب گذشته مراسم وداع با پیکر سه شهید شامل شهید قلی‌پور اهل نکا، شهید محمود صادقی اهل ساری و شهید فرهاد صالحی اهل محمودآباد با حضور گسترده مردم در میدان امام حسین (ع) ساری برگزار شد.

مراسم وداع در شهرستان نکا روز شنبه یکم فروردین و تشییع در روز یکشنبه دوم فروردین انجام خواهد شد. همچنین مراسم وداع با شهید صالحی در محمودآباد شب یکشنبه برگزار و خاکسپاری پیکر مطهر ایشان نیز روز یکشنبه دوم فروردین با حضور مردم این شهرستان انجام خواهد شد.

کد مطلب 6779638

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