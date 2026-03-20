هوشیاری مردم دشمن را از ضربه زدن به ایران پشیمان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان، با اشاره به بصیرت و حضور همیشگی مردم در صحنه، اظهار کرد: این ایستادگی مردم توطئه‌های دشمنان برای ناامن‌سازی کشور را خنثی کرده است.

وی ضمن قدردانی از مردم دارالمؤمنین همدان، آنان را مصداق آیه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»دانست و با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) و سیره امام حسین (ع) مقاومت ملت ایران در برابر آمریکای جنایتکار و سردمداران فاسد را اثبات‌کننده این موضوع دانست و ادامه داد: اراده ملتی با معارف نورانی، قابل معامله نیست.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان حضور مردم در خیابان‌ها را «جهاد کبیر» عنوان کرد و افزود: این هوشیاری و حرکت مردمی دشمنان را از ضربه زدن به هویت ایرانی-اسلامی پشیمان کرده است.

وی با اشاره به حوادث اخیر و اغتشاشات طراحی شده، بیان کرد: دشمنان قصد داشتند با ایجاد آشوب، ایران را ناامن کنند، اما با حضور مردم عزیز و بصیر نقشه‌های آنها نقش بر آب کرد.

سردار زارع کمالی تاکید کرد: وحدت، رمز اصلی پیروزی است و این انقلاب، نتیجه ایمان، جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه است که باید حفظ شود.

وی در ادامه به تبیین سه شرط اساسی برای پیروزی نهایی پرداخت و با بیان اینکه نخستین شرط استمرار انگیزه و معنویت است، افزود: جوانان نسل جدید با حضور پر رنگ خود با استکبار مقابله کنند و استواری و عزم راسخ داشته باشند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان ارتباط دلی با ولایت و تمدن‌سازی نوین اسلامی را دومین شر برای پیروزی نهایی دانست و ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی ارتباط قلبی با نظام و انقلاب را مهم‌ترین عامل عاقبت‌بخیری می دانست و در این مسیر بر پیروی از ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی تاکید می‌کرد.

وی نترسیدن از جنگ روانی دشمن را سومین شرط برای رسیدن به پیروزی نهایی عنوان کرد و افزود: دشمن پس از شکست در جنگ واقعی، تلاش دارد با جنگ روانی و تسخیر اذهان، شکست خود را جبران کند و پس باید در برابر این ترفندها هوشیار بود.