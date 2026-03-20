به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: امروز در کنار امدادرسانی میدانی، نبردی سخت در حوزه روایتگری و دیپلماسی در جریان است. جمعیت هلال احمر با تمام توان، از شخص رئیس جمعیت تا دبیرکل و بهویژه معاون بینالملل، در حال مستندسازی فجایعی هستند که رسانههای جریان اصلی دنیا سعی در کتمان آن دارند.
به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر، عالیشوندی و تیم معاونت بینالملل از همان روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه، مستقیماً وارد میدان شدند تا به جامعه جهانی نشان دهند حقوق بشر چگونه زیر پا گذاشته میشود.
خالدی با اشاره به مستندسازی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در مدرسه میناب برای ارائه به صلیب سرخ جهانی ادامه داد: واقعیت تلخ اینجاست که تخریبهای گسترده، تنها به یک یا دو نقطه محدود نمیشود؛ ما با سندی تکاندهنده مواجهیم: ۴۹۶ مدرسه و مرکز آموزشی ویران شدهاند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر تاکید کرد: ارسال روزانه این گزارشها به فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر، با این هدف انجام میشود که راه بر هرگونه توجیه و ادعای «بیخبری» بسته شود. ما صدای مظلومیت مردمی هستیم که حقشان در میان هیاهوی رسانههای بیگانه گم شده است و تا اثبات حقیقت و نقض حقوق بشردوستانه، از پای نخواهیم نشست.
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