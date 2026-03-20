زمان رسیدن امدادگران هلال احمر به صحنه حمله هوایی به ۴ دقیقه رسید

میانگین رسیدن امدادگران هلالاحمر به صحنه حمله هوایی به کمتر از ۴ دقیقه رسید
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلالاحمر، با اشاره به سرعت عمل امدادگران در حوادث اخیر اظهار کرد: میانگین زمان رسیدن تیمهای امدادی در دنیا بین ۶ تا ۸ دقیقه است، اما در برخی حوادث اخیر در تهران این زمان به کمتر از ۴ دقیقه رسیده است.
وی افزود: با تقسیم نیروها در پنج قرارگاه عملیاتی و اعزام سریع تیمهای ارزیاب موتوری، امدادگران بلافاصله پس از شنیدن صدای اصابت یا مشاهده دود به سمت محل حادثه حرکت میکنند.
خالدی ادامه داد: در یکی از حوادث در منطقه زعفرانیه، تیمهای امدادی کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند و موفق شدند ۲۴ نفر را که در ساختمان محبوس شده بودند، از محل خارج کنند.
سخنگوی هلالاحمر تأکید کرد: در کنار مأموریتهای مرتبط با شرایط فعلی، تیمهای هلالاحمر همچنان در حال پوشش سایر حوادث از جمله تصادفات، سقوط از ارتفاع و حوادث غیرمترقبه هستند.
خالدی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مردمی گفت: افرادی که تمایل دارند به عنوان داوطلب با هلالاحمر همکاری کنند، میتوانند از طریق تماس با ۱۱۲ یا استفاده از اپلیکیشن «ایران یار» اقدام کنند؛ برنامهای که امکان آموزشهای امدادی، ثبت داوطلبی، اعلام حادثه و دریافت خدمات مشاورهای را برای شهروندان فراهم کرده است.
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