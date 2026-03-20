به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: بیست و یکمین روز از جنگ‌ رمضان با هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.

وی افزود: نهم اسفند رهبر شجاع بزرگوار و مظلوم ایران را به شهادت رساندند تعدادی از سرداران کشور را هدف قرار دادند، ۱۶۸ نفر از دانش آموزان مدرسه میناب را به شهادت رساندند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: بمباران مناطق مسکونی، بیمارستان ها مراکز آموزشی و غیره را مورد هدف قرار دادند؛ شخصیت‌های برجسته علمی ملوانان مظلوم در دریا به شهادت رسیدند که ۸۴ نفر آنان تشییع شدند و تعدادی نیز جاوید الاثر هستند.

دهشیری بیان کرد: دلمان به وعده الهی که تخلف ناپذیر است ایمان دارد ‌که فتح و پیروزی نزدیک است، اقتدار سپاه در کنترل تنگه هرمز در میان دشمنان اوضاع نامناسبی به وجود آورده دشمنان یک جسارتی کردند و به عسلویه حمله کردند اما دفاع مقتدرانه ایران دنیا را به لرزه انداخت.

وی ادامه داد: ملت ایران آسیب های جسمی و روح ممکن است ببینید اما بصیرت، آگاهی و در میدان بودن ملت ایران وجود دارد که باعث شده در میادین حضور پرشور داشته باشند.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: نیروهای مسلح، مسوولان و حکمرانان و مردم سه ضلع مثلث کشور هستند، مردم ارزش واقعی را دارند و پشتوانه اساسی رزمندگان در صف مقدم مردم هستند.

دهشیری تاکید کرد: همین مردم بودند که با حضور خود توطئه چهارشنبه سوری را خنثی کردند و همچنان نیز از ابتدای جنگ تاکنون در میدان ها حضور پرشور دارند.

وی یادآور شد: سربازان پیاده نظام آمریکا و اسرائیل پول می گیرند و مکان های حساس و مهم کشور را به دشمن نشان می دهند تا مورد اصابت قرار دهند