به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی در پی شهادت معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پیام تبریک و تسلیت صادر کرد.

در این پیام آمده است: شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگوی خستگی‌ناپذیر و معاون روابط عمومی سپاه، که به واسطه کینه‌توزی دشمنان انقلاب اسلامی بود، بار دیگر بر اهمیت قدرت رسانه‌ای و تبیینی جبهه اسلام تأکید می‌ورزد، این رویارویی، گواهی بر هراس دشمنان از روشنگری و اطلاع رسانی قوی است که حاصل تلاش امثال ایشان بوده است.

این پیام می افزاید: سردار نائینی در دوران مسئولیت خود، تحولی عظیم در ساختار ارتباطات و رسانه سپاه ایجاد کرد، یکی از مهم‌ترین دستاورد ایشان، شبکه‌سازی اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای در سطح استان‌ها بود، وی با باور به ظرفیت‌های بومی، ساختار اطلاع‌رسانی را از تمرکز در مرکز خارج کرد و به استان‌ها برد تا روایت مقاومت و مجاهدت‌های سپاه، تصویری واقعی و ملموس از اقتدار نظام اسلامی در سراسر کشور ارائه دهد.

در ادامه این پیام آمده است: شهادت این برادر رزمنده و متعهد، اخلاق‌مدار و پرتلاش، ضایعه‌ای دردناک برای خانواده بزرگ روابط عمومی و تمامی پاسداران انقلاب اسلامی است، ضمن ابراز تبریک و تسلیت حضور خانواده محترم شهید گرانقدر، امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و تمامی همرزمان در معاونت روابط عمومی سپاه، علوّ درجات معنوی و رحمت واسعه الهی را برای ایشان مسئلت داریم.