کلنگ زنی احداث محور اصلی جلگه چاه هاشم به بمپور

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث ۱۰ کیلومتر محور دوم و اصلی بخش جلگه چاه هاشم دلگان به بمپور ظهر جمعه طی یک مراسمی با حضور مسئولان محلی به زمین زده شد.

حمزه امیریان، مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان، در حاشیه این مراسم اعلام کرد: محور دوم به طول ۱۳۵ کیلومتر است و در مرحله اول، ۱۰ کیلومتر از آن به همراه ۳۰ دستگاه پل با بیش از ۹۰ دهنه ساخته می‌شود.

وی ابراز داشت: جهت تسریع در اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی پیش‌بینی شده است.

امیریان تأکید کرد: بخش جلگه چاه هاشم یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی استان است و ظرفیت‌های بالایی در صنعت، معدن، گردشگری و تولید محصولات کشاورزی دارد، اما در حوزه راه‌ها با کمبود شدید مواجه است.