خداوند مومنان را به صبر و مقاومت در مقابل دشمنان دعوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: قرآن همواره پاسخگوی نیاز بشر در همه زمان ها و مکان هاست و در شرایط جنگی هم نسخه مخصوص این زمان رو باید از قرآن فراگیریم، چرا که قران بهترین برنامه ها را دارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: اکنون در شرایطی هستیم که تمام عالم و مستکبران جهان و مزدوران در برابر خوی ضد استکباری ملت ایران موضع گرفتند، قران کریم در چینن شرایطی پاسخ میدهد که: مومنان، دچار ترس نمی شوند و در مقابل ارتش بزرگ دشمن ناامید نی شوند و توکل شان همواره بر خداست.

وی تصریح کرد: در خصوص کم بودن ارتش مومنان در مقابل دشمنان، قرآن کریم می فرماید: اگر خداوند بخواهد گروه های کم بر گروه های زیاد غلبه می کنند و شرط آن مقاومت و صبر است و بدانید که خداوند حامی مومنان است.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: خداوند در چنین شرایطی همه فرشتگان و عالم را برای پیروزی مومنان مامور میکند و از جایی که فکرش را کسی نمی کند، خداوند به دشمنان مومنان ضربه میزند و در دل آنها ترس ایجاد میکند.

آیت الله محامی افزود: خداوند میفرماید برای امور و تجهیزات نظامی هزینه کنید و بدانید که این هزینه، سرمایه گذاری است و هزینه نیست.

وی تصریح کرد: بعد از هر سختی آرامش است و بعد از این مقاومت ها و جنگیدن با دشمن، پیروزی و آسانی است.

امام جمعه زاهدان افزود: خداوند متعال در قرآن کریم دستور داده در مقابل کسانی که عهد شکنی کردند و به شما و خانه های تان حمله و ویران کردند، بجنگید تا خدا به دست شما مستکبران را عذاب و خوار و ذلیل کند.