۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

پیکر شهید خطیب وزیر اطلاعات به قم رسید

قم- پیکر مطهر شهید خطیب، وزیر اطلاعات، همسر و دخترش وارد قم شد و مورد استقبال قمی ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل پیکرهای مطهر شهید سید حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، همسر و دخترش وارد شهر مقدس قم شد.

مردم انقلابی قم در میدان امام خمینی(ره) از پیکرهای مطهر استقبال کرده و مراسم وداع با وزیر شهید در این میدان برگزار شد.

حضور گسترده مردم قم در مراسم استقبال از وزیر شهید نشانه ای از قدرشناسی مردم تز خدمتگزاران و خادمان کشور است.

مردم اهالی خیابان امام با در دست داشتن پرچم های سه رنگ کشورمان و تصاویر رهبر شهید با مقام معظم رهبری مجدد بیعت کردند و اعلام داشتند پرچم عزتی که شهیدان برافراشتند بر زمین نمی ماند.

قرار است پیکر مطهر شهید خطیب به همراه پیکر همسر و دختر شهیدش به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انتقال داده شود و مراسم وداع در حرم کطهر برگزار شود.

مراسم تشییع این شهید امنیت نیز فردا در شهر مقدس قم برگزار خواهد داشت و در نهایت پیکر مطهر شهید اطلاعات در حرم بانوی کرامت تدفین خواهد شد.

