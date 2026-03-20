پیکر شهید خطیب وزیر اطلاعات به قم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل پیکرهای مطهر شهید سید حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، همسر و دخترش وارد شهر مقدس قم شد.
مردم انقلابی قم در میدان امام خمینی(ره) از پیکرهای مطهر استقبال کرده و مراسم وداع با وزیر شهید در این میدان برگزار شد.
حضور گسترده مردم قم در مراسم استقبال از وزیر شهید نشانه ای از قدرشناسی مردم تز خدمتگزاران و خادمان کشور است.
مردم اهالی خیابان امام با در دست داشتن پرچم های سه رنگ کشورمان و تصاویر رهبر شهید با مقام معظم رهبری مجدد بیعت کردند و اعلام داشتند پرچم عزتی که شهیدان برافراشتند بر زمین نمی ماند.
قرار است پیکر مطهر شهید خطیب به همراه پیکر همسر و دختر شهیدش به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انتقال داده شود و مراسم وداع در حرم کطهر برگزار شود.
مراسم تشییع این شهید امنیت نیز فردا در شهر مقدس قم برگزار خواهد داشت و در نهایت پیکر مطهر شهید اطلاعات در حرم بانوی کرامت تدفین خواهد شد.
