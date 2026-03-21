راه شکست دشمنان، مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در بیانیه‌ای قاطع تأکید کرد که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از ادامه جنگ به عنوان فرصتی برای ویرانی بیشتر پایگاه‌های خود استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به قدرت روزافزون انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشور، اعلام کرد که راه شکست دشمنان تنها از طریق مقاومت امکان‌پذیر است و این جنگ تا زمانی که تهدیدات علیه خاک ایران ادامه داشته باشد، ادامه خواهد یافت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: دشمنان ما می‌دانند، ادامه جنگ یعنی ویرانه دیگری بر روی پایگاه‌های ویرانه‌شان که قابل بازسازی نخواهد بود. نهال انقلاب اسلامی، به درختی تنومند و ریشه‌دار و غیرقابل‌شکست تبدیل شده است. داغ‌داریم‌ اما خسته نیستیم. داغ‌های ما، موتور محرک ما برای کوبیدن شماست.

این مقام نظامی همچنین به تغییر موازنه قدرت اشاره کرده و گفت: این جنگ تا مادامی که گزینه تعرض به این خاک از دستور کار و راهبرد جنایتکاران حذف شود، ادامه خواهد داشت. درنده‌خوهای کودک‌کُشِ بی‌قانونِ بی‌مرز، که جنایت و ظلم، عادت همیشگی آن‌ها شده، باید بفهمند چرا مدام در هر نبرد، مفتضحانه شکست می‌خورند.

وی در پایان با تأکید بر توانمندی‌های نظامی ایران گفت: اجرای بی‌نقص و بی‌سابقه اقدامات آفندی و پدافندیِ ما، دست بلند ایران در آسمان نفوذپذیر دشمن را عیان کرده است.