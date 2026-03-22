موج جدید حملات موشکی ایران؛ آژیر خطر قطع نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از منابع رسمی رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی رصد حملات موشکی از سوی ایران، آژیرهای هشدار در تل‌آویو و مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با این هشدارها، صدای چندین انفجار در مناطق مرکزی شنیده شده که ناشی از حملات موشکی یا تلاش سامانه‌های پدافندی برای رهگیری آن‌ها بوده است.

روزنامه «یدیعوت آحارنوت» نیز اعلام کرد یک موشک بارانی منطقه کلان‌شهری تل‌آویو را هدف قرار داده و ترکش‌ها و مهمات آن در منطقه «حولون» در جنوب تل‌آویو پراکنده شده است.

در ادامه، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از صدور هشدارهای پیشگیرانه در قدس، تل‌آویو و شهرک‌های جنوب کرانه باختری خبر داد.

همچنین گزارش‌هایی از وارد شدن خسارات و سقوط ترکش‌ها در مناطق «پتاح‌تکفا» و «طیرات یهودا» در نزدیکی تل‌آویو منتشر شده است.

هم‌زمان، در جبهه شمالی نیز آژیرهای هشدار در منطقه «رأس‌الناقوره» پس از شلیک موشک از لبنان به صدا درآمد.

رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد در پی اصابت یک موشک شلیک‌شده توسط حزب‌الله به منطقه «مسکاو عام» در الجلیل علیا، دو نفر زخمی شده‌اند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

همچنین گزارش شده است که در پی این حمله، دو خودرو در شهرک مذکور در نزدیکی مرز لبنان دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

در تحولی دیگر، خبرنگار الجزیره از فعال شدن دوباره آژیرهای هشدار در شهر «عقبه» اردن، در مقابل «ایلات» در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

از سوی دیگر، هشدارهای جدیدی در مناطق «دیمونا»، «عراد» و اطراف «بحر المیت» پس از رصد موشک‌های شلیک‌شده از ایران صادر شده است.

همچنین آژیرهای هشدار در مناطق گسترده‌ای از جمله نقب غربی، مرکزی و جنوبی، مناطق اطراف غزه و جنوب کرانه باختری به صدا درآمده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که برای سومین بار از صبح امروز، موشک‌هایی از ایران به سمت جنوب سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است.