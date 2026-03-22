به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیهای، از حملات موشکی ایران علیه اهداف صهیونیستی استقبال کرد.
دفتر سیاسی انصارالله در ادامه اعلام کرد که این حملات در شرایطی انجام میشود که سامانههای دفاعی دشمن به دنبال ضربات روزهای گذشته دچار فروپاشی شدهاند.
در این بیانیه تأکید شده که حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، در چارچوب «طرح تغییر خاورمیانه» و بهعنوان اقدامی در راستای هدف قرار دادن کل امت اسلامی صورت گرفته است.
انصارالله همچنین اعلام کرد که این اقدامات با هدف مقدمه چینی برای سیطره کامل رژیم اسرائیل بر منطقه صورت میگیرد.
این بیانیه با توصیف موضع ایران بهعنوان «جنگی عادلانه» در دفاع از منطقه، امت اسلامی و مقدسات، تأکید کرد که این تقابل در برابر آنچه «جبهه کفر و طغیان» نامیده شده، جریان دارد.
جنبش انصارالله یمن با حمایت قاطع از مواضع ایران تصریح کرد: در حال حاضر، تهران در حال نبردی عادلانه در دفاع از منطقه، امت اسلامی و مقدسات علیه جبهه کفر و طغیان است.
دفتر سیاسی انصارالله در پایان نیز تصریح کرده است که آمریکا و اسرائیل تنها زبان زور را میفهمند و گزینه مقاومت و جهاد تنها راه پیشرو است.
