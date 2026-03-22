موافقت دادستان عمومی و انقلاب کهک با مرخصی و آزادی ۲۹ زندانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر و آغاز سال نو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهک با مرخصی و آزادی ۲۹ نفر از زندانیان این شهرستان موافقت کرد.

این اقدام در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از زندانیان واجد شرایط و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه صورت گرفته است.

مسئولان قضایی شهرستان کهک تأکید کرده‌اند استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اعطای مرخصی و آزادی زندانیان واجد شرایط، با هدف تقویت رویکردهای اصلاحی و تربیتی در نظام زندانبانی و همچنین ایجاد فرصت دوباره برای بازگشت سالم افراد به جامعه دنبال می‌شود.