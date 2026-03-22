برف بهاری سفتجان را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف بهاری عصر امروز شهرستان فریدن به‌ویژه روستای سفتجان را سفیدپوش کرد. این بارش که در نخستین ساعات عصر آغاز شد، به‌تدریج شدت گرفت و در مدت کوتاهی بام خانه‌ها، کوچه‌ها و ارتفاعات اطراف این روستای کوهستانی را در پوششی سفید فرو برد.

سفتجان که در منطقه‌ای مرتفع از شهرستان فریدن قرار دارد، در فصل‌های مختلف سال جلوه‌های طبیعی متفاوتی را به نمایش می‌گذارد و بارش برف در روزهای بهاری، منظره‌ای کم‌نظیر از ترکیب شکوفه‌ها و برف را در این منطقه ایجاد کرده است.

ساکنان روستا می‌گویند بارش برف بهاری اگرچه کوتاه‌مدت است، اما می‌تواند تأثیر مثبتی بر منابع آبی و زمین‌های کشاورزی داشته باشد. بسیاری از کشاورزان منطقه نیز از این بارش ابراز خرسندی کرده و معتقدند رطوبت حاصل از آن می‌تواند به تقویت زمین‌ها و محصولات زراعی کمک کند.

در پی این بارش، مناظر طبیعی اطراف روستا نیز جلوه‌ای خاص پیدا کرده است. درختان و مزارع که پیش‌تر نشانه‌های بهار را در خود داشتند، اکنون با لایه‌ای از برف پوشیده شده‌اند و همین موضوع تضاد زیبایی میان سفیدی برف و رنگ‌های بهاری طبیعت ایجاد کرده است.

برخی از اهالی روستا نیز با حضور در طبیعت اطراف، از این منظره کم‌نظیر عکس و فیلم تهیه کردند. به گفته آنان، بارش برف در این زمان از سال هرچند گاه‌به‌گاه رخ می‌دهد، اما هر بار جلوه‌ای تازه و تماشایی به طبیعت منطقه می‌بخشد.

گزارش‌ها حاکی است این بارش علاوه بر روستای سفتجان، در برخی دیگر از نقاط مرتفع شهرستان فریدن نیز مشاهده شده و دمای هوا را به طور محسوسی کاهش داده است.

با وجود بارش برف، تردد در مسیرهای اصلی منطقه بدون مشکل خاصی در جریان است و ساکنان محلی نیز امیدوارند تداوم بارش‌های بهاری بتواند سالی پربار برای کشاورزی این منطقه رقم بزند.

