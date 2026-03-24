قهرمان پارالمپیک: امدادگران، قهرمانان واقعی این روزها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله رستمی، قهرمان پارالمپیک، در جمع امدادگران هلال‌احمر با قدردانی از خدمات آنان، از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای امدادی در شرایط دشوار تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه حضور در میان امدادگران برای او مایه افتخار است، گفت: شما باعث افتخار مردم ایران هستید و با رشادت، شجاعت و صلابت در کنار مردم ایستاده‌اید و خدمت‌رسانی می‌کنید.

رستمی با آرزوی سلامتی برای نیروهای امدادی افزود: امیدوارم روزی برسد که هیچ‌گونه حادثه و شرایط بحرانی وجود نداشته باشد و امدادگران نیازی به حضور در موقعیت‌های خطرناک برای کمک‌رسانی نداشته باشند.

این قهرمان پارالمپیک در پایان تأکید کرد: امروز، قهرمانان واقعی این ملت، امدادگران هلال‌احمر هستند که با فداکاری در میدان خدمت حضور دارند.