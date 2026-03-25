عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت مطلوب بیمارستان و آمادگی کامل در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: بیمارستان‌های کشور با آمادگی کامل برای پذیرش و درمان مجروحان حوادث، از جمله حوادث جنگ اخیر، آماده هستند. کادر بهداشت و درمان همواره آمادگی لازم را برای ارائه خدمات درمانی فوری و تخصصی دارند.

وی ادامه داد: هر مجروحی که به بیمارستان آمده در سریع‌ترین زمان مداوا شده، اگر احتیاج به عمل جراحی داشته است خیلی زود اتاق عمل برای مجروح آماده است. پرسنل بیمارستان آمادگی کامل را برای رائه خدمات به مجروحین دارند. برخی از این مجروحان از بیمارستان مرخص شده‌اند و تعدادی هم در آی‌سی‌یو و بخش‌های دیگر در حال مداوا هستند.

رستمیان تصریح کرد: در پی حوادث چهارشنبه‌سوری امسال، تعداد مجروحین نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته و در بیمارستان ما تنها یک مورد آسیب‌دیدگی در ناحیه دست بود که به سرعت درمان لازم برای فرد انجام شد.

از مردم بزرگوار ممنون هستیم که در این چهارشنبه سوری مراعات کردند وحوادث بسیار کمتر بود. البته بیماستان همواره در طول بحران‌ها، از جمله جنگ و حوادث طبیعی، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم داشته است.

وضعیت فعلی بیمارستان و خدمات اورژانسی

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: بیمارستان ما در حالت جنگ مثل جنگ تحمیلی اخیر با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود از جمله تأخیر مراجعه بیمارانی که نیازمند جراحی هستند، مانند بیماران سرطانی که تاخیر در درمان آنها می‌تواند عوارض جدی به همراه داشته باشد. در شرایط جنگی رفت وآمد سخت می‌شود به‌خصوص برای شهرستانی‌ها و ترس بیماران باعث می‌شود دیرتر مراجعه کنند و عوارض تأخیر درمان ایجاد می‌شود البته بیماران اورژانسی و نیمه اورژانسی، حتی در ایام عید مراجعه دارند که حدود یک سوم از تخت‌های بیمارستان در حال حاضر بیمار دارند.

وی ادامه داد: تیم‌های کشیک و مقیم به طور مداوم در حال ارائه خدمات اورژانسی هستند و در صورت نیاز، سایر پرسنل انکال نیز به کمک می‌آیند.

رستمیان اشاره کرد: متاسفانه، تعداد قابل توجهی از مجروحین ناشی از بمباران و حملات موشکی، عمدتاً افراد عادی بوده‌اند و به بیمارستان مراجعه کرده‌اند که خوشبختانه، بسیاری از آن‌ها درمان شده و مرخص شده‌اند و تعداد کمی در بخش ICU بستری هستند.

وضعیت ذخایر دارو در بیمارستان‌

وی خاطر نشان کرد: ذخایر دارویی در بیمارستان خوب است البته تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات دارو، به ویژه داروهای مورد نیاز در رادیولوژی و درمان بیماری‌های خاص مانند هموفیلی، داروهای سرطانی به‌خاطر تحریم چالش‌هایی را ایجاد کرده است. با وجود این، تلاش‌هایی برای تأمین و تولید این داروها در داخل در حال انجام است که در حال حاضر کمبودها به حداقل رسیده است.