به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به وزارت امور خارجه این کشور دستور داد تا کاردار سفارت آمریکا در بغداد را به علت حمله هوایی این کشور به درمانگاه نظامی الحبانیه در استان الانبار در غرب عراق احضار کند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هم طی سخنانی در واکنش به این اقدام مجرمانه گفت: حملات به نیروهای ما علیرغم تلاش‌های ما برای فاصله گرفتن از درگیری ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، صبح امروز یک حمله تجاوزکارانه مرکز درمانی نظامی الحبانیه، وابسته به وزارت دفاع عراق، را هدف قرار داد؛ اقدامی جنایتکارانه که به کشته شدن شماری از نیروهای ارتش عراق و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید.

«صباح النعمان» تأکید کرد: دولت و نیروهای ما حق دارند طبق منشور سازمان ملل متحد به این تجاوز پاسخ دهند و در برابر ریخته شدن خون شهدای خود سکوت نخواهند کرد. این حمله جنایتی تمام‌عیار است که تمامی اصول و موازین حقوق بین‌الملل در روابط میان کشورها را نقض می‌کند و به روابط میان ملت عراق و ایالات متحده آمریکا آسیب می‌زند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت که نخست‌وزیر عراق به وزارت امور خارجه دستور داده است تا کاردار سفارت ایالات متحده در بغداد را احضار کرده و یادداشت اعتراضی رسمی و شدیداللحنی را به وی تسلیم کند؛ یادداشتی که بر موضع قاطع عراق در حفظ حاکمیت ملی و محکومیت اقدامات غیرمسئولانه تأکید دارد.

این مقام ارشد عراقی همچنین اعلام کرد که شکایتی مستند و همراه با مدارک و جزئیات به شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی ارائه خواهد کرد تا حقوق این کشور و ملت آن در برابر این نقض‌ها تثبیت شود.