ترافیک در جاده های خراسان رضوی پرحجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید طهماسبی اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در بزرگراه مشهد - چناران و آزادراه شهید شوشتری در ۲ مسیر رفت و برگشت پرحجم گزارش شده است.

سخنگوی پلیس خراسان رضوی گفت: تردد در سایر جاده‌های استان به صورت روان جریان دارد البته بارش پراکنده باران بر آمد و شدها در جاده‌های سبزوار، نیشابور، فریمان، مه ولات و گناباد تاثیر گذار بوده است.

وی گفت: دیروز تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو سواری در مسیر «جنگل» شهرستان رشتخوار یک کشته برجای گذاشت.

طهماسبی افزود: دیروز ۶ فقره تصادف جرحی با هشت مصدوم و ۱۹ فقره تصادف خسارتی در جاده های استان ثبت شده است.

سخنگوی پلیس خراسان رضوی اضافه کرد: در پی بارش پراکنده باران و لغزندگی سطح جاده مشهد - سرخس (حوالی تقاطع صالح آباد) یک دستگاه کشنده تریلی پس از ترمز و براثر قیچی کردن به مسیر مقابل رفته و با یک خودرو پراید برخورد کرد.

وی افزود: متاسفانه در اثر این حادثه ۲ سرنشین پراید جان خود را از دست دادند.