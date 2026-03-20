به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به دغدغه زائران برای دسترسی به محل پارک خودرو در اطراف حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم زائران و مجاوران هنگام تشرف به حرم مطهر امام رضا (ع)، برخورداری از پارکینگ مناسب است، ازاین‌رو آستان قدس رضوی باهدف رفاه حال زائران، خادمان و کارکنان، مجموعه‌ای از پارکینگ‌ها را در محدوده حرم مطهر فراهم کرده است.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی افزود: پارکینگ‌های حرم مطهر رضوی به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و آماده ارائه خدمات به زائران هستند.

وی با اشاره به پارکینگ‌های زیرگذر حرم مطهر، گفت: پارکینگ شماره یک در محدوده بین خیابان شیرازی و خیابان امام رضا(ع) قرار دارد و ظرفیت پذیرش حدود هزار دستگاه خودرو را داراست.

شبان، ادامه داد: پارکینگ شماره سه نیز در محدوده بین خیابان نواب صفوی و خیابان طبرسی و در زیر صحن امام حسن مجتبی (ع) واقع شده و ظرفیت آن حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو است.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی ، همچنین به پارکینگ شماره چهار اشاره کرد و افزود: این پارکینگ به‌صورت روباز و در محدوده بین خیابان طبرسی و خیابان شیرازی، پشت باغ رضوان قرار دارد و ظرفیت آن حدود ۲۲۰ دستگاه خودرو است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سوی آستان قدس رضوی محدودیتی برای فعالیت پارکینگ‌های حرم مطهر وجود ندارد و این پارکینگ‌ها به‌صورت کامل در حال ارائه خدمات هستند.

به گفته شبان، در صورت تعطیلی موقت پارکینگ‌ها از طریق اداره اطلاع‌رسانی حرم مطهر، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت می‌گیرد، لذا ضروری است زائرین گرامی قبل از تشرف به این مهم توجه فرمایند.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی تصریح کرد: البته ممکن است در برخی زمان‌ها به دلیل محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده از سوی پلیس راهنمایی‌ورانندگی، برخی مسیرهای منتهی به حرم مطهر مسدود شود که این موضوع خارج از حوزه مدیریت پارکینگ‌های آستان قدس رضوی است.