ورود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریعتمداری اظهار کرد: بیشاز ۹۷ درصد این مسافران با خودروی شخصی وارد مشهد شدهاند.
مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: ۲۷ درصد ظرفیتهای اسکان آماده سازی شده برای میزبانی تاکنون تکمیل شده است.
وی اظهار کرد: در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ظرفیت اسکان در سه بخش رسمی، موقت و اضطراری برای زائران نوروزی در استان مهیا شده است.
شریعتمداری اظهار کرد: ۲۳ درصد ظرفیت واحدهای رسمی، ۱۵ درصد واحدهای اضطراری و ۴۰ درصد ظرفیت اقامتگاههای موقت توسط زائران نوروزی پر شده است.
مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ادامه میزبانی از زائران با تمام توان، خاطرنشان کرد: مجموعه استان در تلاش است تا خدمات اسکان و رفاهی به بهترین شکل ممکن ارائه شود.
