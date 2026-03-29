۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

ورود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به مشهد

مشهد- مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار زائر از ۲۵ اسفندماه تا صبح هشتم فروردین ماه به مشهد وارد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریعتمداری اظهار کرد: بیش‌از ۹۷ درصد این مسافران با خودروی شخصی وارد مشهد شده‌اند.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: ۲۷ درصد ظرفیت‌های اسکان آماده سازی شده برای میزبانی تاکنون تکمیل شده است.

وی اظهار کرد: در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ظرفیت اسکان در سه بخش رسمی، موقت و اضطراری برای زائران نوروزی در استان مهیا شده است.

شریعتمداری اظهار کرد: ۲۳ درصد ظرفیت واحدهای رسمی، ۱۵ درصد واحدهای اضطراری و ۴۰ درصد ظرفیت اقامتگاه‌های موقت توسط زائران نوروزی پر شده است.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ادامه میزبانی از زائران با تمام توان، خاطرنشان کرد: مجموعه استان در تلاش است تا خدمات اسکان و رفاهی به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

کد مطلب 6786449

