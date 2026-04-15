۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

برخی از جاده های خراسان رضوی مه آلود و لغزنده است

مشهد- رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بارش باران و برف پراکنده و همچنین مه غلیظ تردد در جاده های خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: بارش باران و برف پراکنده و همچنین مه غلیظ عصر چهارشنبه تردد در جاده های شمالی و کوهستانی استان را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی افزود: هم اکنون مه غلیظ، دید افقی رانندگان در جاده های مشهد-کلات و درگز-قوچان را کاهش داده است.

وی ادامه داد: بارش باران نیز سطح بزرگراه چناران -مشهد و بارش پراکنده برف جاده قوچان -درگز را لغزنده کرده است.

اسدی گفت: ترافیک سنگین در مسیر چناران-مشهد در محدوده سه راه فردوسی بر تردد خودروها در این مسیر اصلی تاثیر گذاشته است.

بنی اسدی افزود: بارش باران و بارش احتمالی برف در مسیرهای کوهستانی شمال استان تا پایان هفته بر ترددهای جاده ای در این مناطق تاثیرگذار خواهد بود.

