ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی‌آبادی اظهار کرد: چهار ورودی اصلی به حرم مطهر شامل بسیج_حرم مطهر، میدان شهدا_حرم، خیابان شهدای گمنام_حرم مطهر و میدان شهدای گوهر شاد_حرم مطهر با ترافیک پرحجم و سنگینی روبرو هستند.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی مقطعی و بسته‌شدن مسیرهای منتهی به حرم وجود دارد.

وی افزود: در سایر معابر شهر مشهد، ترافیک روان است. با توجه به بارش‌های اخیر، سطح بسیاری از خیابان‌ها لغزنده است، رانندگان رعایت سرعت مطمئنه را جدی بگیرند.

موسی آبادی گفت: آب‌گرفتگی در معابری همچون پیامبر اعظم و پل فجر که گزارش شده بود، برطرف گردیده است.

رئیس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، به جز یک مورد تصادف فوتی در بلوار وکیل آباد، مورد تصادف شدید دیگری به ثبت نرسیده و آمار کلی تصادفات در مشهد نسبتاً پایین بوده است.