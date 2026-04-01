به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسی آبادی اظهار کرد: در روز ۱۲ فروردین بهدلیل تجمعات روز جمهوری اسلامی، پلیس در ۳۰ نقطه مشهد مستقر است و ممکن است محدودیتهای موقت ترافیکی اعمال شود.
رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: در روز ۱۳ فروردین از ساعت ۶ صبح، نیروهای راهور در مسیرهای منتهی به پارکها و تفرجگاهها شامل طول بلوار وکیل آباد، بزرگراه پیامبر اعظم، بلوار قدیم، جاده توس، بلوار بهمن، محور کلات، بلوار خلج و سیدی و کمپ غدیر حضور دارند.
وی بیان کرد: تردد خودروهای سنگین و وانتهای مسافربر ممنوع است و احتمال یکطرفه شدن برخی معابر پرتردد از ساعت ۱۶ وجود دارد.
