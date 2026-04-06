جاده های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی‌اسدی اظهار کرد: سطح برخی جاده‌های استان امروز دوشنبه در پی بارش‌های بهاری لغزنده گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر جاده‌های اصلی و فرعی در شهرستان‌های کوهسرخ، فریمان و باخرز تحت تاثیر بارش‌ها قرار دارند.

وی افزود: سطح بزرگراه تربت حیدریه - باغچه لغزنده گزارش شده است، بارش‌ها در سطح استان تا پایان امروز به صورت متناوب ادامه خواهد داشت با این حال ترافیک در مسیرهای جاده ای خراسان عادی و روان است.