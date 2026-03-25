به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه چهارشنبه‌شب در بازدید از تعدادی از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: اجرای دقیق و منظم طرح کالابرگ الکترونیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی اجرا شده و لازم است فروشگاه‌های متصل به سامانه، خدمات را با دقت، سرعت و نظم مطلوب به مشمولان ارائه دهند.

پروانه با اشاره به نقش نظارت‌های میدانی در بهبود روند اجرای طرح افزود: حضور در سطح فروشگاه‌ها و گفت‌وگوی مستقیم با فروشندگان، به شناسایی مسائل احتمالی، افزایش هماهنگی در شبکه توزیع و تسهیل فرآیند عرضه کالاهای اساسی کمک می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: نظارت مستمر بر عملکرد فروشگاه‌های متصل به طرح و تعامل نزدیک با شبکه تأمین و توزیع، از اولویت‌های این اداره کل است تا خدمات طرح کالابرگ بدون وقفه و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شود.

پروانه همچنین با اشاره به توسعه خدمات طرح کالابرگ در بسترهای مختلف گفت: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان خرید اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک علاوه بر فروشگاه‌های حضوری، از طریق فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شده است.

وی از شهروندان خواست برای اطلاع از میزان اعتبار و دریافت خدمات مربوط به این طرح، از مسیرهای رسمی تعیین شده استفاده کنند.