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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۲۹

حمله خصمانه آمریکایی ـ صهیونیستی به منطقه پردیسان قم

حمله خصمانه آمریکایی ـ صهیونیستی به منطقه پردیسان قم

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: منطقه پردیسان قم دقایقی قبل هدف حمله نیروهای متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، با اشاره به وقوع حمله دشمنان متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی به یکی از نقاط منطقه پردیسان گفت: بررسی‌ها درباره جزئیات حادثه در حال انجام است.

به گفته حیدری، تمامی دستگاه‌های امنیتی، امدادی و اجرایی استان در پی وقوع حادثه در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا با هماهنگی لازم، کنترل و مدیریت وضعیت انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، از شهروندان خواست پیگیری اخبار مربوط به حوادث جنگ را تنها از مجاری رسمی دنبال کنند و از انتشار مطالب منابع غیرمعتبر به خصوص در فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 6784408

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    نظرات

    • IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 0
      پاسخ
      حمله خصمانه؟! مگه حمله دوستانه هم داریم؟!

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