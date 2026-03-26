حمله خصمانه آمریکایی ـ صهیونیستی به منطقه پردیسان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، با اشاره به وقوع حمله دشمنان متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی به یکی از نقاط منطقه پردیسان گفت: بررسی‌ها درباره جزئیات حادثه در حال انجام است.

به گفته حیدری، تمامی دستگاه‌های امنیتی، امدادی و اجرایی استان در پی وقوع حادثه در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا با هماهنگی لازم، کنترل و مدیریت وضعیت انجام شود.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، از شهروندان خواست پیگیری اخبار مربوط به حوادث جنگ را تنها از مجاری رسمی دنبال کنند و از انتشار مطالب منابع غیرمعتبر به خصوص در فضای مجازی خودداری کنند.