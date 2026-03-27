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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۲

اتمام بازسازی بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

اتمام بازسازی بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

تبریز-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از اتمام بازسازی یک‌ هزار و ۱۳ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی با نصب در و پنجره خبر داد.

حجت الله سروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت کارشناسان بنیاد مسکن و همکاری و همراهی مردم، کار بازسازی ۷۷۶ واحد مسکونی و ۲۳۷ واحد تجاری در استان پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بازسازی واحدهای مسکونی در تبریز، مراغه، ملکان و آذرشهر انجام شده است افزود: در حوزه بازسازی واحدهای تجاری هم شهرستان های بناب، آذرشهر و مراغه پیشرو هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: به منظور جلوگیری از نوسان قیمت شیشه و پنجره، نظارت های اداره کل صمت استان بر بازار افزایش یافته است.

کد مطلب 6784427

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