به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله سروری صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم استان در شرایط سخت اخیر اعلام کرد: دولت و دستگاه‌های مسئول با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و بنیاد مسکن نیز طبق مأموریت خود در کنار خانوارهایی قرار دارد که منازلشان در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده است.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ کارشناس مجرب در بنیاد مسکن استان برای ارائه خدمات و ارزیابی خسارات مستقر شده‌اند، افزود: تاکنون ۳۲۵۷ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته و از این میان ۳۳۹ واحد تجاری و مسکونی آسیب‌دیده، هنگام مراجعه کارشناسان در محل سکنه حضور نداشته‌اند. وی تأکید کرد مالکان این واحدها هرچه سریع‌تر برای ارائه مدارک و تکمیل روند ارزیابی اقدام کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن اعلام کرد: هم‌استانی‌ها در شهرستان‌ها می‌توانند به نمایندگی‌های بنیاد مسکن مراجعه کنند و در تبریز نیز محل مراجعه، مسجد مهدیه در نصف‌راه تعیین شده است. وی از مردم خواست با ارائه مدارک لازم روند ارزیابی و رسیدگی به خسارات را تسهیل کنند.