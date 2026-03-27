ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب دیده در منطقه میرداماد تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله سروری ظهر جمعه به همراه معاونان فنی و مسکن روستایی و عمران روستایی استان آذربایجان شرقی از واحدهای مسکونی آسیب دیده در پی حمله ناجوانمردانه جنایتکاران آمریکایی صهیونی به محله میرداماد تبریز، بازدید کردند.

سروری در این بازدید گفت: در این حمله که محله مسکونی میرداماد تبریز را هدف گرفته بود، علاوه بر تخریب محل بمباران، حدود ۱۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزیابی معاونت فنی بنیاد مسکن استان در این محل حاضر شدند افزود: کار ارزیابی این واحدها نهایتا تا دو روز دیگر به اتمام می رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: شیشه‌ها، پنجره ها و درهای منازل مردم بر اثر موج انفجار خسارت دیده است.