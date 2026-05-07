۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

رئیس دامپزشکی کرمانشاه: اردوی جهادی دامپزشکی در ماهیدشت برگزار شد

کرمانشاه - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از اجرای اردوی جهادی دامپزشکی در روستاهای بخش ماهیدشت با هدف ارائه خدمات رایگان به دامداران خبر داد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات به مناطق محروم، اکیپ دامپزشکی به روستاهای کم‌برخوردار بخش ماهیدشت اعزام شد.

وی افزود: در این اردوی جهادی، بیش از ۵۰۰ رأس گوسفند و بز علیه بیماری آبله واکسینه شدند و ۱۰ قلاده سگ نیز علیه بیماری هاری تحت واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: همچنین ۱۲۰ رأس دام به‌صورت رایگان مورد ویزیت و معاینه قرار گرفت و عملیات سمپاشی برای ۵۰۰ رأس دام نیز انجام شد.

کرمیان با اشاره به اهمیت آموزش دامداران بیان کرد: در این برنامه، آموزش‌های چهره‌به‌چهره برای ۳۵ نفر از بهره‌برداران برگزار و بیش از ۵۰ نسخه بروشور و پمفلت آموزشی درباره بیماری‌های مشترک انسان و دام توزیع شد.

وی در پایان هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌های دامی و حمایت از دامداران مناطق محروم عنوان کرد.

کد مطلب 6822886

