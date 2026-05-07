رئیس دامپزشکی کرمانشاه: اردوی جهادی دامپزشکی در ماهیدشت برگزار شد

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات به مناطق محروم، اکیپ دامپزشکی به روستاهای کم‌برخوردار بخش ماهیدشت اعزام شد.

وی افزود: در این اردوی جهادی، بیش از ۵۰۰ رأس گوسفند و بز علیه بیماری آبله واکسینه شدند و ۱۰ قلاده سگ نیز علیه بیماری هاری تحت واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: همچنین ۱۲۰ رأس دام به‌صورت رایگان مورد ویزیت و معاینه قرار گرفت و عملیات سمپاشی برای ۵۰۰ رأس دام نیز انجام شد.

کرمیان با اشاره به اهمیت آموزش دامداران بیان کرد: در این برنامه، آموزش‌های چهره‌به‌چهره برای ۳۵ نفر از بهره‌برداران برگزار و بیش از ۵۰ نسخه بروشور و پمفلت آموزشی درباره بیماری‌های مشترک انسان و دام توزیع شد.

وی در پایان هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌های دامی و حمایت از دامداران مناطق محروم عنوان کرد.