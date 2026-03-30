نبض سلامت دام در روستاهای مازندران؛ روایت امید در دل محرومیت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: از جاده‌های پیچ‌درپیچ و مه‌گرفته ارتفاعات مازندران تا حیاط‌های گِلی دامداری‌های کوچک روستایی، این روزها ردپای تیم‌هایی دیده می‌شود که بی‌هیاهو، اما مؤثر، در حال انجام یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های زیربنایی کشور هستند؛ حفظ سلامت دام، پشتیبانی از تولید و تقویت امنیت غذایی.

صبح زود است. مه هنوز روی شانه‌های کوه‌های جنگلی نشسته و روستا آرام‌آرام بیدار می‌شود. در همین سکوت، خودروهایی که نشان دامپزشکی و گروه‌های جهادی را بر خود دارند، وارد روستا می‌شوند؛ مقصد، دامداری‌هایی است که شاید در طول سال کمتر کسی به آن‌ها سر بزند.

اینجا، در مناطق بالادست مازندران، دام فقط یک دارایی نیست؛ ستون اصلی معیشت خانواده‌هاست. هر بیماری، هر تلفات و هر کاهش تولید، می‌تواند زندگی یک خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حضور دامپزشکان و نیروهای جهادی، برای اهالی، چیزی فراتر از یک خدمت معمولی است.

رزمایش در ۶۰ روستا؛ خدمت‌رسانی در مقیاس گسترده

آن‌طور که سرهنگ عسگر مجیدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید، این خدمات در قالب یک رزمایش گسترده و هدفمند در حال اجراست؛ رزمایشی که ۶۰ روستای استان را به‌صورت متمرکز تحت پوشش قرار داده است.

به گفته وی، این برنامه با مشارکت بسیج جامعه کشاورزی، جهاد کشاورزی و دامپزشکی شکل گرفته و هدف آن، ارائه خدماتی همچون واکسیناسیون، آموزش و تأمین دارو برای دامداران است؛ اقداماتی که مستقیماً با امنیت غذایی و افزایش تولید در ارتباط است.

این حضور میدانی البته محدود به یک مقطع زمانی خاص نیست. گروه‌های جهادی در طول سال نیز در مناطق محروم حضور دارند و تلاش می‌کنند با آموزش و خدمات تخصصی، بهره‌وری دامداری‌ها را افزایش دهند؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز، اهمیتی دوچندان دارد.

دامپزشکی در خط مقدم؛ از واکسن تا آموزش

در میان تیم‌های حاضر، نقش دامپزشکی پررنگ‌تر از همیشه است. حمزه گل‌محمدی، مسئول کانون بسیج شهدای اداره‌کل دامپزشکی مازندران، تأکید می‌کند که خدمات ارائه‌شده تنها به درمان محدود نمی‌شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در این رزمایش‌ها، مجموعه‌ای از خدمات شامل واکسیناسیون، درمان، سمپاشی، ضدعفونی و مهم‌تر از همه آموزش دامداران ارائه می‌شود.

به گفته وی، آموزش یکی از ارکان اصلی این طرح‌هاست؛ چرا که بسیاری از مشکلات دامداری‌ها، ریشه در نبود آگاهی کافی دارد. برگزاری کلاس‌های آموزشی، توزیع بروشور و حتی استفاده از فضای مجازی، بخشی از تلاش‌ها برای افزایش سطح دانش دامداران است.

در واقع، هدف این است که دامدار تنها دریافت‌کننده خدمات نباشد، بلکه به یک بهره‌بردار آگاه و توانمند تبدیل شود؛ کسی که بتواند با دانش بیشتر، تولید بهتر و پایدارتر داشته باشد.

از واکسن هاری تا نیوکاسل؛ خدماتی که رایگان به روستا می‌رسد

اما شاید ملموس‌ترین بخش این خدمات، آن چیزی باشد که طوفان زمان‌پور، مسئول هماهنگی اردوهای جهادی دامپزشکی مازندران، به آن اشاره می‌کند؛ ارائه گسترده و رایگان خدمات درمانی و بهداشتی.

او با اشاره به نوع خدمات ارائه‌شده می‌گوید: واکسیناسیون بیماری‌هایی مانند تب برفکی، آبله، شاربن و هاری در دستور کار قرار دارد و برای طیور نیز واکسن‌هایی مانند نیوکاسل به‌صورت خوراکی استفاده می‌شود.

به گفته وی، علاوه بر واکسیناسیون، داروهای ضدانگل، سموم بهداشتی و مکمل‌های تقویتی نیز به‌صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می‌گیرد؛ خدماتی که اگر قرار بود به‌صورت شخصی تأمین شود، هزینه قابل توجهی را به روستاییان تحمیل می‌کرد.

زمان‌پور همچنین به ویزیت و درمان رایگان دام‌ها اشاره می‌کند؛ خدمتی که به‌ویژه در مناطق دوردست، می‌تواند از بروز خسارات جدی جلوگیری کند.

حضور در دل روستا؛ از دامداری تا مسجد

این خدمات تنها به دامداری‌ها محدود نمی‌شود. تیم‌های جهادی، آموزش را به دل روستا می‌برند؛ جایی مثل مسجد، که به یک کلاس آموزشی تبدیل می‌شود.

دامداران دور هم جمع می‌شوند، سوال می‌پرسند، تجربه‌هایشان را به اشتراک می‌گذارند و پاسخ‌های تخصصی دریافت می‌کنند. این ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره، یکی از نقاط قوت این طرح‌هاست؛ چرا که اعتماد ایجاد می‌کند و آموزش را اثرگذارتر می‌سازد.

در کنار آن، سرکشی میدانی به دامداری‌ها نیز انجام می‌شود؛ جایی که کارشناسان، مشکلات را از نزدیک می‌بینند و راهکارهای عملی ارائه می‌دهند.

پوشش سراسری؛ از گلوگاه تا رامسر

برنامه‌ریزی انجام‌شده نشان می‌دهد که این رزمایش، محدود به یک منطقه خاص نیست. به گفته مسئولان، خدمات دامپزشکی در روز ۹ فروردین، به‌صورت همزمان در حدود ۵۰ روستا از شرق تا غرب استان، یعنی از گلوگاه تا رامسر، در حال اجرا بوده است.

این گستردگی، نشان‌دهنده عزم جدی برای پوشش حداکثری مناطق محروم است؛ مناطقی که اغلب دسترسی کمتری به خدمات تخصصی دارند.

در برخی روستاها مانند سرکت و تاکام در منطقه کلیجان‌رستای ساری، این خدمات به‌صورت متمرکز ارائه شده و شامل واکسیناسیون، توزیع دارو و آموزش مستقیم دامداران بوده است.

یکی از نکات قابل توجه در این طرح‌ها، همکاری و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف است؛ از دامپزشکی و جهاد کشاورزی گرفته تا بسیج و بنیاد برکت. این همکاری‌ها باعث شده تا منابع، امکانات و نیروی انسانی به‌صورت هدفمند تجمیع شود و خدمات با کیفیت بالاتری به روستاییان ارائه شود.

به گفته زمان‌پور، تأمین دارو و تجهیزات با حمایت نهادهایی مانند بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام انجام می‌شود؛ حمایتی که نقش مهمی در تداوم این خدمات دارد.

امنیت غذایی از دل روستاها می‌گذرد

آنچه در این میان اهمیت دارد، فراتر از یک اقدام مقطعی است. این خدمات، در واقع بخشی از یک نگاه کلان به موضوع امنیت غذایی است.

وقتی دام سالم باشد، تولید پایدار می‌ماند؛ وقتی تولید پایدار باشد، بازار نیز آرام‌تر خواهد بود. این زنجیره، از همین روستاهای کوچک آغاز می‌شود.

به همین دلیل است که مسئولان، این اقدامات را در راستای تحقق شعار سال و افزایش تولید می‌دانند؛ شعاری که بدون توجه به بخش کشاورزی و دامپروری، تحقق آن ممکن نخواهد بود.