تجهیز کشتارگاه ها و مراکز دامی سیستان وبلوچستان به ژنراتور برق اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ذوالفقاری از تجهیز کامل تمامی کشتارگاه‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی، نگهداری و عمل آوری فرآورده‌های خام دامی استان به ژنراتور برق اضطراری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تضمین پایداری فعالیت واحدهای تولید و جلوگیری از بروز مخاطرات بهداشتی در زمان قطعی برق در این شرایط ویژه کشور انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در شرایط ویژه کشور با همکاری بخش خصوصی و نظارت مستمر اداره‌کل دامپزشکی، تمامی مراکز تولیدی (کشتارگاه‌های دام و طیور) و همچنین شرکت‌های بسته‌بندی و نگهداری فرآورده‌های خام دامی استان به ژنراتورهای برق با ظرفیت متناسب با توان تولید خود مجهز شدند.

وی افزود: تجهیز این مراکز به منابع برق اضطراری از الزامات پدافند غیرعامل در حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی است و نقش مؤثری در استمرار فرآیند تولید، حفظ کیفیت و جلوگیری از فساد فرآورده‌های خام دامی در شرایط بحرانی ایفا می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به احتمال قطعی‌های مقطعی برق در تابستان، اطمینان از عملکرد صحیح ژنراتورها و توان پشتیبانی سردخانه‌ها به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شود تا از آسیب به مواد خام دامی و تهدید سلامت مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های مهم در تولید و تأمین فرآورده‌های دامی کشور است و پایداری زیرساخت‌های حیاتی آن، به‌ویژه در مراکز تولید و بسته‌بندی، اهمیت ملی دارد.