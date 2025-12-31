ورود بیش از ۷ میلیون کیلوگرم گوشت قرمز به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی گفت: گوشت قرمز یکی از منابع مهم تأمین پروتئین در سبد غذایی خانوار است و نظارت دقیق دامپزشکی بر فرآیند تولید، واردات، حمل‌ونقل و عرضه، تضمینی برای سلامت و بهداشت این فرآورده‌های خام دامی محسوب می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: دامپزشکی استان با اجرای برنامه‌های کنترل کیفی، نمونه‌برداری و پایش سلامت، اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای بهداشتی و بررسی ساختار مراکز عرضه، سلامت گوشت قرمز تولیدی و وارداتی را تأمین می‌کند.

وی تصریح کرد: در این مسیر نظارت دامپزشکی بر کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و بازارهای عرضه فرآورده‌های خام دامی نقش مهمی دارد و رعایت دقیق زنجیره سرد و دستورالعمل‌های قرنطینه‌ای استانی و کشوری ضروری است.

سرگزی با تأکید بر اینکه هیچ محموله گوشت قرمز بدون بررسی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی مجوز ورود به بازار نمی‌گیرد، گفت: تمامی فرآیندهای کنترل کیفیت مطابق با ضوابط سازمان دامپزشکی کشور اجرا می‌شود تا سلامت مصرف‌کنندگان و امنیت غذایی جامعه تضمین شود و سیستان‌وبلوچستان به‌عنوان دروازه ورود فرآورده‌های دامی از مرزهای شرقی، نقش مهمی در تأمین و تنظیم بازار کشور دارد.