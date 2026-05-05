مصرف شیر خام تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است

غلامرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مصرف شیر خام بهدلیل احتمال انتقال عوامل بیماریزا از دام به انسان، تهدیدی برای سلامت عمومی است و شهروندان باید تنها از شیر و فرآوردههای لبنی پاستوریزه و استریلیزه استفاده کنند.
سرگزی با بیان اینکه شیر یکی از کاملترین و ارزشمندترین مواد غذایی است، اظهار کرد: شیر دارای ترکیبات مغذی از جمله کلسیم، فسفر، ویتامینهای A، B، C، D، K و پروتئینهای با قابلیت هضم بالا و اسیدهای آمینه ضروری است. این ترکیبات برای رشد کودکان، سلامت استخوانها و پیشگیری از پوکی استخوان حیاتی هستند، اما مصرف شیر خام و غیربهداشتی میتواند زمینهساز بروز بیماریهای خطرناک شود.
مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد:شیر خام سالم تنها از دامهای سالم دوشیده میشود که حداقل چهار روز از زایمان آنها گذشته و فاقد آغوز هستند. این شیر باید در شرایط بهداشتی جمعآوری و با خودروهای مجاز به کارخانجات فرآوری لبنی ارسال شود تا پس از طی فرآیندهای پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون برای مصرف انسانی آماده شود.
وی هشدار داد: عرضه و خرید مستقیم شیر خام از دامداریها یا مراکز غیرمجاز، سلامت جامعه را بهدلیل احتمال بروز بیماریهای مشترک انسان و دام مانند تب مالت (بروسلوز)، سل گاوی و لیستریوز در معرض خطر قرار میدهد.
جوشاندن شیر در منزل؛ دقت در دما و زمان بسیار مهم است
سرگزی ادامه داد:اگر به هر دلیل مجبور به جوشاندن شیر خام در منزل هستید، توصیه میشود شیر را فقط تا مرحله جوش گرم کرده و اجازه دهید حدود سه دقیقه بجوشد و سپس شعله را خاموش نمایید.
جوشاندن طولانیتر از این زمان نهتنها کمکی به افزایش ایمنی شیر نمیکند، بلکه موجب تخریب بافت پروتئینها، کاهش ویتامینهای محلول در آب، تغلیظ بیش از حد چربی و املاح، افزایش بار کلیوی و در برخی موارد، تولید ترکیبات مضر نظیر نیتروز آمینها میشود که از نظر علمی قابلیت سرطانزایی دارند.
سرگزی بیان کرد: در روش جوشاندن خانگی معمولاً دما و زمان حرارتدهی کنترل نمیشود، به همین دلیل ممکن است برخی میکروبهای بیماریزا باقی بمانند و در عین حال ارزش غذایی شیر کاهش یابد.
مدیرکل دامپزشکی استان با توصیه به شهروندان برای استفاده از فرآوردههای لبنی صنعتی افزود: خرید شیر خام از مراکز فاقد مجوز، مراکز عرضه لبنیات سنتی و فروشگاههای غیرمجاز، خطر قابل توجهی برای سلامت عمومی دارد. بهتر است مردم فقط از شیر پاستوریزه یا استریلیزه بستهبندیشده استفاده کنند.
سرگزی در پایان گفت: پرسنل سازمان دامپزشکی کشور و بخش خصوصی همکار آن ، در صف مقدم امنیت و ایمنی غذایی جامعه هستند و به طور شبانهروزی بر دامداریها، مراکز جمعآوری شیر نظارت دارند. هدف ما تأمین شیر خام سالم برای تولید لبنیات بهداشتی مراکز فروش تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی است.
وی از مردم خواست با پرهیز از خرید و مصرف شیر خام و سلامت خود و خانواده را در اولویت قرار دهند.
