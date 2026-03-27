قاسمی: مبارزه با استکبار تا پیروزی نهایی خواسته ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف قاسمی در نماز جمعه کنگان با عنوان اینکه پنج ویژگی انسان را از فلاح و رستگاری دور می کند اظهار کرد: خود فریبی و خود توجیهی، تردید عملی و تعلل، تشریک نظری و فکری دراصل قضیه، تسلط آرزوهای کوتاه و بلند و پیروی از وعده شیطان در مورد بخشش و تداوم گناه با این بهانه از ویژگی هایی است که انسان را از سرای سعادت دور می کند.

وی افزود: اصل و محور این پنج ویژگی اختلاط ایمان با ناخالصی هاست که قرآن کریم از آن به نفاق یاد می کند.

خطیب موقت جمعه کنگان تاکید کرد: شاخص ایمان صادق و خالص مبرا بودن از این ویژگی ها است که راهکار آن محبت و عشق به خدا ، عشق به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و جهاد در راه خدا است همان چیزی که به فرموده رهبر شهیدمان جهاد تمام شدنی نیست....

قاسمی در ابتدای خطبه دوم با استناد به زیبا سخنی از امیرالمومنین علی علیه السلام برای یاری امام در اداره حکومت گفت: پرهیزگاری، تلاش، پاکدامنی و کار درست و محکم موجب یاری امام جامعه در اداره حکومت می شود.

وی با تحلیلی بر استقامت و مقابله جمهوری اسلامی ایران با کفر و استکبار جهانی، عنوان کرد: جنگ رمضان یک جنگ ترکیبی تمام عیار است که دشمن در آن علاوه بر ادوات نظامی و جنگی از سلاح هایی مانند دروغ پراکنی ، ایجاد تفرقه، تردید و دودلی، تحریم های ظالمانه، تهاجم رسانه ای، حمله به زنجیره های غذایی و دارویی، فشار دیپلماتیک، نفوذ فرهنگی و مانند آن استفاده می کند.

امام جمعه موقت کنگان افزود: به تعبیر رهبر شهیدمان ، جنگ میان ایران و آمریکا جنگ اراده ها است.

قاسمی با عنوان این مهم که ما در این جنگ برای مولایمان حضرت ولیعصر ارواحنافداه می جنگیم بیان کرد: در این جنگ الهیات موجب تقویت اراده ها می شود.

سختی‌ها مقدمه رسیدن به قله هستند

وی سختی ها را مقدمه رسیدن به قله دانست و با عنوان اینکه جنگ کنونی، جنگ منطقه ای و فرسایشی است و جمهوری اسلامی ایران با تدبیر رهبر شهید خود را برای این جنگ از قبل آماده کرده است، اظهار داشت: ضربات سهمگین و حملات گسترده نیروهای مقتدر و مسلح جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های آمریکایی – صهیونی ، بستن تنگه هرمز و در ادامه و در صورت نیاز بستن تنگه باب المندب توسط برادران انصارالله یمن بخش کوچکی از ضربه شصت ایران مقتدر به جبهه استکبار بود.

خطیب موقت جمعه کنگان، رییس جمهور آمریکا را مصداق بارز شیطان دانست و تاکید کرد: طبق وعده الهی شیطان نابود خواهد شد و زمین بزودی از لوث شیاطینی مانند ترامپ و نتانیاهو پاک خواهد شد.

قاسمی با اشاره به بحث مطرح شدن تهاجم زمینی دشمن به خاک پاک میهن مان و با بازخوانی شکست و خفت آمریکایی ها در عراق در چند دهه گذشته ، یادآور شد: اگر آمریکا بخواهد غلطی کند خاک جمهوری اسلامی ایران مملو از تابوت های سربازان آمریکایی خواهد شد و تمام پایگاههای آمریکایی در منطقه به تصرف شیرمردان جمهوری اسلامی ایران در خواهد آمد.

وی با عنوان اینکه امیدواریم یک بار دیگر بحرین بعنوان پاره ای از تن ایران به کشورمان برگردد ، بر ضرورت تداوم جنگ بعنوان خواسته ملی تاکید و با عنوان اینکه جنگ و صلح با فرماندهی معظم کل قوا است عنوان داشت: تداوم جنگ تا حصول پیروزی نهایی، اخراج تمامی آمریکایی ها از منطقه و نابودی رژیم منحوس صهیونیستی مطالبه همه ملت ایران و مسلمانان و آزادگان است.

امام جمعه موقت کنگان خسته شدن را آفت پیروزی دانست و با عنوان اینکه ملت بزرگ ایران تا اخرین قطره خون در این صراط مستقیم و الهی ثابت قدم خواهند ماند ، گفت: رهبر شهیدمان فرمود بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده کشور خیلی روشن است ، بنده می دانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند.

تسلیت ۸ شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع و گرامیداشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه دوم بود.