مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروز سیلاب در شهرستان میامی همزمان با روز جمعه بیان کرد: بارش شدید باران و تگرگ از بامداد امروز در شهرستان میامی سبب بروز سیلاب گسترده به خصوص در مناطقی مانند کالپوش، کال شور، پل ابریشم و ... شد.

وی با بیان اینکه راهداران شهرستان میامی در آماده باش کامل به سر می برند، افزود: مسئولان و اعضای ستاد مدیریت بحران نیز از صبح امروز در مناطق کانونی وقوع سیلاب ها حضور دارند.

رئیس اداره راه میامی با بیان اینکه با تلاش جهادی راهداران هم اکنون تمام محورهای مواصلاتی اصلی شهرستان باز است و تردد در آنها انجام می گیرد، گفت: برای ساعاتی در برخی نقاط شاهد آبگرفتگی جاده ها بودیم که خوشبختانه با اقدام راهداران این مسیرها بازگشایی شد.

کاظمی با بیان اینکه سیلاب همچنین برخی راه های روستایی به خصوص در منطقه کالپوش را هم تحت تاثیر قرار داده است، گفت: راهداران در تلاش هستند تا این مسیرها هم گل روبی و بازگشایی شود.