به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی از فعالیت‌های فشرده حوزه بهره‌برداری و مرکز پایش و کنترل کیفیت آب در بارش‌های اخیر خبر داد.

وی با تاکید بر سلامت مردم به‌عنوان خط قرمز شرکت، گفت: از ابتدای تعطیلات نوروز و در طول بارش‌ها، آزمایشگاه‌های کدورت‌سنجی، کلرسنجی، میکروبی و فیزیکی-شیمیایی استان با حضور کارشناسان در نوبت‌بندی‌های منظم، فعال هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه بر اثر بارش‌های چند روز گذشته، برخی چشمه‌ها از جمله آبشار، آب نهر و محمودآباد دچار افزایش کدورت شدند، افزود: این چشمه‌ها موقتاً از مدار خارج شدند و با تست کدورت و رسیدن به استاندارد لازم، دوباره وارد مدار بهره‌برداری شدند.

وی با اشاره به آسیب دیدن خط انتقال آب ۱۳ روستای منطقه سادات محمودی گفت: برای این روستاها، خط جایگزین موقتی از مسیر باگ پیش‌بینی شد و با آبگیری مخزن، تا ساعت ۱۷ امروز آب وارد شبکه توزیع خواهد شد.

رضایی درباره مشکلات برق در روستاهای حومه غربی دهدشت و ایستگاه موگرمون لنده نیز گفت: این مشکلات رفع شده و با آماده شدن ترانس ایستگاه پمپاژ منطقه آبریز، مشکل ۲۸ روستای تحت پوشش نیز برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: یکی از اقدامات کلیدی مرکز پایش، شناسایی منابع آبی با ریسک کدورت در زمان بارندگی و اولویت‌بندی برای اصلاح و بهسازی آن‌هاست. همچنین، تمهیدات لازم برای تامین و توزیع به موقع مواد گندزدا در سراسر استان اندیشیده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان از همکاری نزدیک با متولیان سلامت و مراکز بهداشت استان خبر داد و گفت: با تماس‌های روزانه و پیگیری مستقیم با مدیران و آبداران، اجرای دقیق راهنمای مدیریت سامانه‌های ایمن آب آشامیدنی پیگیری می‌شود تا حتی در شرایط سخت جوی، آب سالم و با کیفیت به دست هم‌استانی‌ها و میهمانان نوروزی برسد.