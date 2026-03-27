به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی جمعه‌شب در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نقاط مختلف استان بوشهر اظهار کرد: جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مراکز و جاهایی که مورد حمله آمریکایی صهیونیستی قرار گرفته بود بازدید کردند.

وی با بیان اینکه بخشی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بر اثر حمله صهیونیستی آمریکایی تخریب شده بود، افزود: اسکله مسافری بوشهر و تعدادی از شناورها که برای جابجایی مسافر استفاده می‌شد مورد اصابت مستقیم جنگنده‌های آمریکایی صهیونیستی قرار گرفته بود.

نماینده دشتستان با بیان اینکه یک واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مورد اصابت و حمله دشمن قرار گرفته بود تصریح کرد: اداره هواشناسی فرودگاه بوشهر هم مورد حمله قرار گرفت و یک نفر در این حمله به شهادت رسیده بود. دشمنان حتی به اداره هواشناسی هم رحم نکردند و مورد حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی قرار گرفته بود.

وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون از پایگاه دریایی ارتش در بوشهر بیان کرد: در این سفر اعضای کمیسیون با آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه دیدار کردند و یکی از برنامه‌های این سفر حضور در جلسه شورای تامین استان بوشهر بود که مدیران و فرماندهان دستگاه‌های مختلف گزارش‌هایی از وضعیت امنیتی استان و اقدامات لازم در جنگ اخیر ارائه کردند.

رضایی تاکید کرد:با هوشیاری نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی وضعیت امنیت در استان بوشهر به صورت کامل برقرار است و طبق گزارشی که ارائه شد، طی یک ماه اخیر آمار جرم و جنایت در استان بوشهر به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: آمادگی نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر در سپاه، ارتش و هم در پدافند و مرزبانی برای دفاع از میهن در مقابل تجاوز دشمن صهیونیستی آمریکایی در آمادگی حداکثری قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نیروهای مسلح ایران اسلامی ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کردند و با قدرت به دفاع از مرزهای ایران عزیز در استان بوشهر ادامه خواهند داد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح برای هر سناریویی آماده هستند و اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند و الان در اوج آمادگی قرار دارند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این جلسه از مجاهدت های نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی برای تامین امنیت استان و دفاع از کشور در جنگ در جنگ تحمیلی در مقابل دشمن صهیونیستی آمریکایی تقدیر و تشکر کردند.