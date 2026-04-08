امنیت کامل در مرزهای گیلانغرب برقرار است

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای اخیر اظهار کرد: شهادت قائد امت، سرداران، امیران، دانشآموزان میناب و تمامی هموطنانی که در جریان جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی علیه کیان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به فیض شهادت نائل آمدند را تسلیت عرض میکنم.
فرماندار گیلانغرب با تشریح وضعیت مرزها همزمان با آغاز نبرد اخیر افزود: با آغاز جنگ تحمیلی، به لطف خدای سبحان و با اقدامات خاصی که توسط نیروهای نظامی، هنگ مرزی و دستگاههای امنیتی در جوار مرز انجام شد، تدابیر ویژهای متناسب با شرایط موجود اتخاذ شد.
وی ادامه داد: به فضل الهی هماکنون امنیت کامل در مرزهای شهرستان برقرار است و هیچگونه خللی در حراست از کیان جمهوری اسلامی وجود ندارد.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: آرامش فعلی مردم منطقه مرهون تلاشهای شبانهروزی نیروهای نظامی و امنیتی است که با ایثار خود، ثبات و امنیت را در این منطقه مرزی برقرار کردهاند.
نظر شما