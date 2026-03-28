انجام بیش از ۲ میلیون بازرسی بهداشت محیط در کشور طی یک ماه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، در این بازه زمانی، ۴۷۱,۴۵۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۱۳۱,۴۶۹ مورد بازرسی از اماکن عمومی و ۳۵,۹۳۱ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات انجام شده است.

وی همچنین گفت: ۵۵۲,۵۴۵ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی و ۳۸۷,۰۸۱ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی صورت گرفته است.

به گفته وی، در زمینه مواد غذایی، ۴۹۴,۸۷۸ کیلوگرم لیتر ماده غذایی نامناسب از چرخه مصرف انسانی خارج شده است. در حوزه آب آشامیدنی نیز ۳۱۰۴۸ مورد نمونه‌برداری انجام شده است.

فرهادی خاطرنشان کرد: این گزارش حاکی از بررسی ۷۶ مورد طغیان بیماری منتقله از آب و مواد غذایی است. همچنین، ۱۶۲ مورد اقدام ویژه در حوادث شیمیایی انجام شده و در حوادث پرتویی موردی گزارش نشده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار افزود: در راستای برخورد با تخلفات، ۴۷۷۶ مرکز و مکان به مراجع قضایی معرفی شده و ۷۱۳ مرکز نیز پلمب یا تعطیل شده‌اند.