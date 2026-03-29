قرارگاه هنر و رسانه چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کرد

سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهاندازی قرارگاه مرکزی هنر و رسانه استان چهارمحال و بختیاری در جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: در پی حملات وحشیانه و ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان، مجموعه خوبی از گروههای مردمی با محوریت هنر و رسانه کار خود را آغاز کرده و میزبان اهالی رسانه و هنر استان است.
مدیر مرکز رسانه انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری برخی وظایف قرارگاه مرکزی هنر و رسانه استان در جنگ رمضان را برشمرد و ادامه داد: انسجامبخشی به کار رسانهها و تشکیل کمیتههای متعدد ذیل قرارگاه در دستور کار قرار گرفت که کمیته «تولیدکنندگان محتوای رسانهای» یکی از آنها است.
محمدی با تصریح اینکه یکپارچگی و انسجام خوبی را در مجموعه تولیدکنندگان محتوای رسانهای با محوریت جنگ رمضان شاهد هستیم، گفت: از بدو جنگ تا کنون، ۲ نشست بهصورت گروهی و نشستهای متعدد بهصورت تک تک با این افراد برگزار شده است.
معرفی کمیتههای قرارگاه هنر و رسانه جنگ رمضان
وی مردمی بودن فعالیت قرارگاه هنر و رسانه استان در جنگ رمضان را یادآور شد و افزود: از دیگر وظایف کمیته تولیدکنندگان محتوای رسانهای متشکل از عکاسان و فیلمبرداران، پوشش کامل اجتماعات مردمی و ثبت و ضبط تمامی برنامههای ناظر به جنگ رمضان در استان است که به فضل الهی کارهای رسانهای بسیار خوبی انجام شده است.
محمدی در خصوص کارگروه شبکه انتشار محتوا، تصریح کرد: اطلاعرسانی و پوشش برنامهها و انتشار کارهای تولیدی در دستور کار این کمیته قرار دارد و نشست انسجامبخشی و همافزایی شبکههای انتشار نیز در این هفته برپا میشود.
وی با بیان اینکه کمیته «کنشگران» از دیگر کارگروههای ذیل قرارگاه مرکزی هنر و رسانه استان است، ادامه داد: انسانرسانهها، صاحبان صفحات فضای مجازی در شبکههای داخلی و خارجی و ... ذیل این کمیته ساماندهی شدند و خوشبختانه همراهی خوبی داشته و در این جنگ رسانهای، نقش خود را ایفا میکنند.
این فعال فرهنگی و رسانهای استان اظهار کرد: این نبرد را نباید صرفاً یک جنگ نظامی بدانیم بلکه اتفاقاً یک جنگ دشوارتر و مهمتر در عرصه رسانهای و جنگ روایتها در جریان است که دشمن نیز در این محور کار میکند.
محمدی با تأکید بر اینکه کمیته «تبلیغات» نیز ذیل قرارگاه مرکزی هنر و رسانه استان فعال شده است، ادامه داد: در این راستا، فضاسازی و تبلیغات محیطی با همکاری شهرداری در دستور کار قرار گرفته است؛ تصاویر شهدای جنگ رمضان استان با بهرهگیری از هوش مصنوعی بازطراحی شده که در سطح شهر در قالب بوم، استرابورد و بیلبورد نصب خواهد شد.
وی تصریح کرد: هنرمندان نیز ذیل قرارگاه کار خود را آغاز کردند که در این راستا از ظرفیت هنرمندان خوشنویس، کاریکاتوریستها و هنرمندان هنرهای تجسمی جهت تهیه اقلام فرهنگی و غنابخشی به تجمعات مردمی استفاده شده است.
اقدامات مردمپایه قرارگاه هنر و رسانه در جنگ رمضان
مدیر مرکز رسانه انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: راهاندازی استودیو مقاومت از دیگر اقدامات قرارگاه بوده که شرایط ضبط و ثبت اقدامات مختلف هم در سطح مردمی و هم مسئولان با محوریت اقدامات ناظر به جنگ رمضان، در این استودیو فراهم شده است.
محمدی گفت: تهیه و تدوین مستند فاخر با محوریت حکایت این شبها و بعثت مردم در دستور کار قرار گرفته است که حاصل کار در رسانه ملی پخش خواهد شد.
