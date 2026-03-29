هیچ متجاوزی به کشورمان جان سالم به در نبرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اطلاعیه جدید این قرارگاه را قرائت کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه حماسه آفرینی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موج هشتاد و ششم عملیات وعده صادق ۴ به صورت چند مرحله‌ای و با تهاجم مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران با رمز یا اله العالمین علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه آغاز شد.

در مرحله نخست این عملیات زیرساخت‌های عملیات هوایی و پهپادی و ذخایر تسلیحاتی در پایگاه‌های آمریکایی ویکتوریا حریف جان و الخرج در منطقه مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

در ادامه محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کموله در مناطق مختلف از جمله آراد نقب تل‌آویو ناوگان پنجم دریایی از ظفره و اربیل مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

همچنین در پاسخ به اقدامات ارتش تروریستی آمریکا و به دنبال انهدام هواپیماهای سوخت رسان در پایگاه الخرج عربستان یک فروند هواپیمای راهبردی آواکس e3g با قابلیت شناسایی فرماندهی و کنترل هواپایه که در آن پایگاه مستقر بود به صورت ۱۰۰ منهدم شد و به سایر هواپیماهای همجوار نیز آسیب جدی وارد گردیده است.

ضمناً دو فروند پهپاد اوربیتتر روز گذشته توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در خرم‌آباد رهگیری و ساقط شد. انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم شده آمریکا تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه را برای سانسور حملات تهاجمی ایران خنثی ساخته است.

دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز انبار تجهیزات پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را آماج حملات پهپادهای خود قرار دادند. پایگاه الازرق به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن آن در شرق اردن یک سکوی عملیاتی حساس و کلیدی با ترکیبی از انواع هواپیماهای جنگنده و ترابری برای انجام حملات هوایی و یکی از مهم‌ترین مراکز فرماندهی عملیات علیه ایران می‌باشد.

ضمن آنکه نیروی پدافند هوایی ارتش یک فروند پهپاد متخاصم آمریکا را با رهگیری و شلیک موفق سامانه پدافندی در شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار داد و متلاشی نمود نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی با اراده الهی و با پشتوانه ملت سلحشور و مقاوم کشور به فضل الهی در آینده ضربات کوبنده‌تر قوی‌تر و موثرتری را به متجاوزان و دشمنان آمریکایی صهیونی وارد خواهند نمود.

ما در تاریخ کشورمان ثابت کرده‌ایم هر متجاوزی که به کشور عزیزمان تعرض کرده جان سالم به در نبرده است و امروز چندین برابر از تاریخ خود جلوتر و قوی‌تر هستیم.

و من نصر الا من عندله العزیز الحکیم