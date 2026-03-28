۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

مهاجرانی: به آمریکا ضربات سختی وارد کرده‌ایم/ در جنگ دست بالا را داریم

مهاجرانی: به آمریکا ضربات سختی وارد کرده‌ایم/ در جنگ دست بالا را داریم

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه با الجزیره با بیان اینکه ایران در جنگ دست بالا را دارد، تأکید کرد که ضربات سختی به آمریکا وارد کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: ما تأکید می‌کنیم که ما این جنگ را آغاز نکرده‌ایم و منافع ما باید در نظر گرفته شود.

مهاجرانی در ادامه این مصاحبه افزود: طبیعی است که ما غرامت دریافت کنیم چرا که جان‌هایی از جمله دانش‌آموزان و معلمان ایرانی از دست رفته است. بسیاری از مناطق کشور آسیب دیده‌ و لغو تحریم‌ها ضروری است.

وی تأکید کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح طرفی است که در مورد مسائل جنگ و صلح تصمیم می‌گیرد. ما نسبت به اقدام آمریکا خوشبین نیستیم و در عین حال هیچ تمایلی به ادامه جنگ نداریم.

سخنگوی دولت ایران تصریح کرد: ما در جنگ دست بالا را داریم و نیروهای مسلح ابتکار عمل را در دست دارند. ما از ابتدای جنگ، با ادعاهایی در مورد توانایی‌های ایران مواجه شده‌ایم و این در حالی است که عملا ضربات سنگینی به آمریکا وارد کرده‌ایم.

