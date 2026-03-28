به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: ما تأکید میکنیم که ما این جنگ را آغاز نکردهایم و منافع ما باید در نظر گرفته شود.
مهاجرانی در ادامه این مصاحبه افزود: طبیعی است که ما غرامت دریافت کنیم چرا که جانهایی از جمله دانشآموزان و معلمان ایرانی از دست رفته است. بسیاری از مناطق کشور آسیب دیده و لغو تحریمها ضروری است.
وی تأکید کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح طرفی است که در مورد مسائل جنگ و صلح تصمیم میگیرد. ما نسبت به اقدام آمریکا خوشبین نیستیم و در عین حال هیچ تمایلی به ادامه جنگ نداریم.
سخنگوی دولت ایران تصریح کرد: ما در جنگ دست بالا را داریم و نیروهای مسلح ابتکار عمل را در دست دارند. ما از ابتدای جنگ، با ادعاهایی در مورد تواناییهای ایران مواجه شدهایم و این در حالی است که عملا ضربات سنگینی به آمریکا وارد کردهایم.
