۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

فتوحی: ریزش کوه در جاده ماسوله جان دختر ۱۷ ساله را گرفت

فومن- رئیس اورژانس فومن از وقوع ریزش کوه در جاده ماسوله خبر داد و گفت: این حادثه متأسفانه منجر به فوت دختر ۱۷ ساله شد.

مسعود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز رأس ساعت ۲۰ ریزش کوه در جاده ماسوله به وقوع پیوست. این ریزش در محدوده روستای کوره خرم رخ داد که منجر به مصدومیت یک دختر ۱۷ ساله شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند، اما متأسفانه این دختر جوان به دلیل شدت حادثه و ریزش سنگ‌ها در دم جان باخت.

سرپرست اورژانس فومن با بیان اینکه این دختر مشغول جمع‌آوری سنگ‌های پرتاب شده به داخل جاده بود، تصریح کرد: شدت ریزش سنگ‌ها به حدی بود که این جوان جان خود را از دست داد و عوامل اورژانس نتوانستند اقدام درمانی برای وی انجام دهند.

